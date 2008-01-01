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Сейчас в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 16 июня



В 12 часов дня в Москве сохранялась облачная погода с прояснениями. На севере столицы и в Зеленограде поморосил слабый дождь. В Северном, Северо-Восточном, Восточном, Западном, Северо-Западном административных округах и в Зеленограде температура существенно не изменилась и была от 17 до 18,5 градусов. В Юго-Западном и Центральном административных округах температура составила от 19 до 19 градусов. А в Юго-Восточном и Южном административных округах воздух прогрелся, например, на Волгоградском проспекте до 19,8 градуса, в Михайловском температура повысилась местами до 20 градусов, в ТиНАО до 21 градуса. / meteonovosti.ru /



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