Новости погоды
Крупный град обрушился на Францию
ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 16 июня
15 июня крупный град обрушился на французские департаменты Дром и Ардеш. Больше всего пострадал город Роман-сюр-Изер, где диаметр градин достигал 10 мм. Здесь повреждены дома и автомобили. Многие люди были напуганы, но обошлось без пострадавших, сообщает Meteo France..
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Сегодня, 16 июня и завтра 17 июня, на территории Франции погодных опасностей не прогнозируется, разве что, в районе Нижнего и Верхнего Рейна могут быть туманы. А на северо-западе страны, в регионе Бретань, из-за атмосферного фронта возможны непродолжительные дожди. Антициклон будет определять погоду в течение ближайших двух дней. / meteonovosti.ru /