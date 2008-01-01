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Крупный град обрушился на Францию



ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 16 июня



15 июня крупный град обрушился на французские департаменты Дром и Ардеш. Больше всего пострадал город Роман-сюр-Изер, где диаметр градин достигал 10 мм. Здесь повреждены дома и автомобили. Многие люди были напуганы, но обошлось без пострадавших, сообщает Meteo France..



Сегодня, 16 июня и завтра 17 июня, на территории Франции погодных опасностей не прогнозируется, разве что, в районе Нижнего и Верхнего Рейна могут быть туманы. А на северо-западе страны, в регионе Бретань, из-за атмосферного фронта возможны непродолжительные дожди. Антициклон будет определять погоду в течение ближайших двух дней. / meteonovosti.ru /



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