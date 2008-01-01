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Новости погоды

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Дождливое начало лета на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:28 Воскресенье, 16 июня

  В июне на погоду Сибири часто оказывали влияние циклоны и атмосферные фронты. В итоге местами часто выпадали дожди. В конце недели при прохождении активного атмосферного фронта сильным был дождь в Республике Алтай, Алтайском крае. А ночью 16 июня в центральных районах Красноярского края при подходе циклона с юго-запада прошел очень сильный ливень, выпало около 80 мм осадков за 12 часов. Это больше месячной нормы.

Дожди будут продолжаться на юге Сибири. В начале следующей недели в зоне атмосферного фронта сильные дожди ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской области, а также на Алтае. Очень сильные дожди могут пройти на юге Красноярского края и в его южных республиках, Тыве и Хакасии.

Для сведения, за первую половину июня, например, в Кемерово и Барнауле выпала полумесячная норма осадков, в Омске около 80%. А вот в Новосибирске и Красноярске осадков было не так много, только 20% от нормы месяца. / meteonovosti.ru /
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