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Новости погоды
На юге Европейской территории жара с ливнями
ИА "Метеоновости" / 13:43 Воскресенье, 16 июня
Неустойчивость погоды на юге России поддерживают атмосферные фронты. В начале следующей недели местами сильные дожди возможны на Кубани и в горах Адыгеи, а также в отдельных районах Северного Кавказа. Несмотря на дожди, днем температура будет повышаться до 30 градусов. На Черноморском побережье, в Сочи около 30 градусов. В горах ливни будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром.
Более стабильная погода сейчас в Крыму. Там возможен лишь небольшой дождь, дневная температура 28..33 градуса. Температура морской воды у побережья Крыма и Северного Кавказа 23..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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