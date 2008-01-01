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На юге Европейской территории жара с ливнями



ИА "Метеоновости" / 13:43 Воскресенье, 16 июня



Неустойчивость погоды на юге России поддерживают атмосферные фронты. В начале следующей недели местами сильные дожди возможны на Кубани и в горах Адыгеи, а также в отдельных районах Северного Кавказа. Несмотря на дожди, днем температура будет повышаться до 30 градусов. На Черноморском побережье, в Сочи около 30 градусов. В горах ливни будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром.



Более стабильная погода сейчас в Крыму. Там возможен лишь небольшой дождь, дневная температура 28..33 градуса. Температура морской воды у побережья Крыма и Северного Кавказа 23..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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