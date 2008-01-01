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Москвичам предсказывают потепление в понедельник



ИА "Метеоновости" / 13:50 Воскресенье, 16 июня



После невысокой дневной температуры в выходные дни в Москве и области в понедельник, 17 июня, ожидается потепление. Будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Днем в столице воздух прогреется до 25-27 градусов, что выше июньской нормы, ветер будет западным.



Синоптики сообщают, что атмосферное давление существенно меняться не будет. / meteonovosti.ru /



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