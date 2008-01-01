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Новости погоды
Москвичам предсказывают потепление в понедельник
ИА "Метеоновости" / 13:50 Воскресенье, 16 июня
После невысокой дневной температуры в выходные дни в Москве и области в понедельник, 17 июня, ожидается потепление. Будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Днем в столице воздух прогреется до 25-27 градусов, что выше июньской нормы, ветер будет западным.
Синоптики сообщают, что атмосферное давление существенно меняться не будет. / meteonovosti.ru /
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