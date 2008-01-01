

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:29 Понедельник, 17 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст..



В столичном регионе ожидается теплая погода, без дождя. Атмосферное давление в норме, средняя суточная температура чуть выше климатической нормы. Для большинства жителей Москвы и области погодные условия в этот день по медицинской оценке и влиянию на организм, будут индифферентными за счет благоприятного температурного и влажностного режима, нормального содержания кислорода в воздухе. И даже для большинства метеозависимых людей такие внешние погодные условия не являются нагрузочными, метеопатические реакции и симптомы ухудшения самочувствия развиваются реже.



По возможности постарайтесь больше времени посвятить укреплению здоровья, постараться больше бывать на свежем воздухе, тем более что погода "позволяет", а до полудня очень полезны климатопроцедуры-воздушные ванны, терренкуры, скандинавская ходьба. Закаливание организма поможет снизить гиподинамию и кислородный дефицит, а также повысить толерантность организма к погодным капризам.



Геомагнитный фон 17 июня прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



