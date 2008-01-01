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Новости погоды

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В геомагнитной обстановке возможны возмущения

ИА "Метеоновости" / 10:04 Понедельник, 17 июня

  По данным Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН)солнечная активность на прошедшей неделе с 7 по 16 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до cлабовозмущенного. 8 июня зарегистрирована кратковременная малая магнитная буря. Вечером 13 июня был зарегистрирован возмущенный период.

Ожидается, что 17-26 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны в период с 17 по 19 июня, то есть в первой половине текущей недели. В этот период метеочувствительным людям придется быть особенно внимательными к своему самочувствию. Ведь всплески магнитной активности могут усугубить негативное влияние погодных факторов на самочувствие. / meteonovosti.ru /
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