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Новости погоды

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Температура воздуха на Чукотке бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:33 Понедельник, 17 июня

  Аномально высокая температура воздуха сохраняется на Чукотке. Теплый воздух проникает на полуостров с южными ветрами. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 8-10, а на побережье и на 12 градусов. В очередной раз в регионе были зафиксированы температурные максимумы. 16 июня в Певеке воздух прогрелся до 22,8 градуса (ранее, в 1985 году, в городе было лишь 20,9 градуса). В Илирнее термометры показали 26,0 градуса (предыдущий рекорд, 25,9 градуса, остался в 1955 году). В Эгвекиноте 25,9 градуса (на 5,9 градуса выше, чем в 1964 году). В Анадыре также было 25,9 градуса, предыдущий рекорд, 21 градус, был зафиксирован в 2016 году.

В ближайшие дни теплая погода на Чукотке сохранится, в отдельных районах воздух прогреется до 25..30 градусов. Возможно, климатический справочник вновь обновится. / meteonovosti.ru /
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