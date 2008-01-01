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В Московский регион возвращается жара



ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 17 июня



погода.



18 июня преобладающая температура 23..28 градусов, местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.



19 июня также тепло, 23..28 градуса, но уже без осадков.



С 20 июня установится жаркая погода: днем 25..30 градусов, да и ночи уже теплые, 14..19 градусов.



В жарки дни многие люди устремляются в парки, скверы и к водоемам. Но и здесь подстерегают опасности. Отдых на природе редко кто проводит без шашлыков. В жаркую и сухую погоду нужно быть особенно внимательными, поскольку уровень пожарной опасности довольно высок. Любителям купаться в водоемах следует не проводить много времени в воде: поскольку вода еще недостаточно прогрелась, велик риск простудиться. Загорать тоже нужно с осторожностью, поскольку июньское солнце очень опасно. Избегать длительного пребывания на солнце, обязательно защищать кожу. / meteonovosti.ru /



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