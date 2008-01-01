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Новости погоды
В Московский регион возвращается жара
ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 17 июня
Жители столицы и области получили небольшую передышку от жары, стоявшей в регионе в конце мая - начале июня. Но уже с начала недели температура воздуха начала повышаться. И потепление продолжится. До конца недели в Московском регионе ожидается солнечная и жаркая погода.
18 июня преобладающая температура 23..28 градусов, местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
19 июня также тепло, 23..28 градуса, но уже без осадков.
С 20 июня установится жаркая погода: днем 25..30 градусов, да и ночи уже теплые, 14..19 градусов.
В жарки дни многие люди устремляются в парки, скверы и к водоемам. Но и здесь подстерегают опасности. Отдых на природе редко кто проводит без шашлыков. В жаркую и сухую погоду нужно быть особенно внимательными, поскольку уровень пожарной опасности довольно высок. Любителям купаться в водоемах следует не проводить много времени в воде: поскольку вода еще недостаточно прогрелась, велик риск простудиться. Загорать тоже нужно с осторожностью, поскольку июньское солнце очень опасно. Избегать длительного пребывания на солнце, обязательно защищать кожу. / meteonovosti.ru /
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