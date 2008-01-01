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Новости погоды

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Крупный град выпал в Волгоградской области

ИА "Метеоновости" / 14:31 Понедельник, 17 июня

  На юге ЕТР погода неспокойная. Фон атмосферного давления повышенный, но хозяева положения - атмосферные фронты. А где фронты, так осадки и ветер. На этот раз под ударом стихии оказалась Волгоградская область. Здесь 16 июня прошли грозовые дожди, сопровождавшиеся порывистым (до 20 м/с) ветром. А на станции Светлый Яр в период с 17.10 до 17.15 отмечался крупный град, диаметром до 20 мм.

18 июня в Волгоградской области не обойдется без осадков и порывистого ветра, в отдельных районах прогремят грозы, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Сохранится жаркая погода 28..33 градусов, в северных районах 25..30. / meteonovosti.ru /
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