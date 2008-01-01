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Циклон кружит над югом Охотского моря



ИА "Метеоновости" / 14:44 Понедельник, 17 июня



Глубокий циклон, пришедший из Японии, теперь хозяйничает в Сахалинской области. И разошелся он здесь не на шутку. В ночь с 16 на 17 июня на Сахалине прошел сильный дождь, количество выпавших осадков составило 32 мм, ветер в порывах усиливался до 28 м/с. Досталось и Курильским островам. За неполные 12 часов здесь вылилось до 56 мм небесной влаги. А порывы ветра достигали 27 м/с.



18 июня циклонический вихрь немного переместится на север, на юге Курильской гряды и на Сахалине местами пройдут небольшие дожди, на северных Курилах дожди, местами сильные. Циклон отправится портить погоду на Камчатку, где пройдут дожди, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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