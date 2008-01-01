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Непогода в Иркутской области



ИА "Метеоновости" / 14:55 Понедельник, 17 июня



В Иркутской области погодные условия стремительно меняются. Циклон сменяется антициклоном, атмосферные фронты пересекают регион. Особенно досталось 16 июня западным и северных районам, здесь прошли сильные дожди, до 43 мм, отмечался ливень (до 39 мм за 2 часа), грозы и град диаметром 10 мм.



18 июня на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Атмосферное давление начнет расти, но хозяйничать в области будут атмосферные фронты. местами пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах ливни и грозы, возможен град. Порывы ветра до 14-19 м/с, температура воздуха днем 20..25 градусов, при облачной погоде 10..15, в Катангском и северо-восточных районах +25..+30, при облачности 18..23. / meteonovosti.ru /



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