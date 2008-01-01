Новости погоды
В Адыгее хозяйничают атмосферные фронты
ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 17 июня
Несмотря на повышенный фон атмосферного давления и установившуюся жару, в южных регионах погода неспокойная, то дожди и грозы, то град, то порывистый ветер. Виной тому - атмосферные фронты. В Адыгее 16 июня с ними были связаны сильные грозовые дожди (до 21 мм), грозы, порывистый ветер и град диаметром около 10 мм.
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18 июня в регионе вновь будут хозяйничать атмосферные фронты, ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и ветер в порывах до 15-20 м/с. Жаркая погода сохранится, днем 28..33, местами до 35 градусов, даже ночью 18..23 градуса. / meteonovosti.ru /