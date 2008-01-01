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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:49 Вторник, 18 июня



Предстоящим днём в Московском регионе будет "набирать силы" антициклональный вихрь с запада. Атмосферные разделы, определявшие характер погоды прошедшей ночью сместятся к соседним восточным областям, где и отметятся ливнями, у нас же дождь пройдёт лишь местами и подойдёт под классификацию "небольшой", но при этом (атмосфера неустойчивая)не исключены и грозы.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 18 июня при переменной облачности воздух прогреется до 25..27 градусов в Москве и до 23..28 - по области. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.



В целом, для большинства метеочувствительных людей такие внешние условия являются благоприятными и редко вызывают недомогание и обострения.



Летний период года для метеозависимых людей с хроническими болезнями, особенно опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожной патологией и др. является наиболее благоприятным, и метеопатические реакции развиваются гораздо реже. Ультрафиолетовые лучи активизируют большинство процессов в организме, оказывают стимулирующее влияние на иммунную систему, благотворно влияют на обмен веществ, органы дыхания и кровообращения и самое важное, под действием солнца вырабатывается витамин D.



Летний воздух, зелень, продолжительный световой день - идеальная пора для укрепления и закаливания организма. Ходьба или легкие, не нагрузочные пробежки по парку, климатопроцедуры - талассотерапия, солнечные и воздушные ванны, помогут повысить сопротивляемость организма, улучшить общее самочувствие и психо-эмоциональное состояние.



Геомагнитный фон 18 июня прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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