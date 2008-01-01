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Информация о геомагнитном фоне



ИА "Метеоновости" / 10:19 Вторник, 18 июня



По данным Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), солнечная активность с 8 по 17 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабо возмущенного. 8 июня зарегистрирована кратковременная малая магнитная буря, а вечером 13 июня возмущенный период.



Ожидается, что 18-27 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны в период с 18 по 19 июня. / meteonovosti.ru /



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