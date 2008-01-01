Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
18 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На дальневосточных островах погода улучшается

ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 18 июня

  Накануне над южной акваторией Охотского моря располагался обширный и глубокий циклон с давлением в центре менее 990 гПа. В сфере его влияния находились дальневосточные острова, где он и отметился сильными дождями. Так, на юге Камчатского края выпало до 40 мм, а ветер усиливался в порывах до штормового. Очень сильные дожди, количеством до 93 мм, обрушились на север Курильской гряды, на юге наблюдался сильный ветер.

Сегодня циклон приподнимется к северу и его центр окажется у юго-западного побережья Камчатки. Сейчас на юге Камчатки облачно, а ближе к вечеру зарядят дожди, которые будут продолжаться всю ночь. В середине недели дожди ослабеют, ветер стихнет.

На Курильских островах, с отходом циклона, дожди перейдут в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+24
Ср.
19 июн.
+26
Чт.
20 июн.
+28
Пт.
21 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эль-Кувейт		 -3
Сальта

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Бойсе

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100