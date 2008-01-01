

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На дальневосточных островах погода улучшается



ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 18 июня



Накануне над южной акваторией Охотского моря располагался обширный и глубокий циклон с давлением в центре менее 990 гПа. В сфере его влияния находились дальневосточные острова, где он и отметился сильными дождями. Так, на юге Камчатского края выпало до 40 мм, а ветер усиливался в порывах до штормового. Очень сильные дожди, количеством до 93 мм, обрушились на север Курильской гряды, на юге наблюдался сильный ветер.



Сегодня циклон приподнимется к северу и его центр окажется у юго-западного побережья Камчатки. Сейчас на юге Камчатки облачно, а ближе к вечеру зарядят дожди, которые будут продолжаться всю ночь. В середине недели дожди ослабеют, ветер стихнет.



На Курильских островах, с отходом циклона, дожди перейдут в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



