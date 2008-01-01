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Дождливый циклон атакует Иркутскую область



ИА "Метеоновости" / 11:52 Вторник, 18 июня



В начале новой недели Иркутская область оказалась во власти циклона и его атмосферных фронтов с волнами. В результате на область обрушились сильные дожди, количеством 17-22 мм, в отдельных районах дожди были очень сильные, вылилось до 39 мм, гремели грозы, выпадал град, все эти явления сопровождались сильным порывистым ветром.



Во вторник-среду Иркутская область останется во власти атмосферных фронтов, которые и продолжат поливать дождями разной интенсивности и продолжительности, в северо-восточных районах дожди прогнозируются сильные, а в селеопасных районах - очень сильные дожди, грозы, град, при грозах ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. В теплом секторе циклона воздух разогреется до 27..32, при дождях градусов на 10 прохладнее. / meteonovosti.ru /



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