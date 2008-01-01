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Чукотка - вотчина рекордной жары



ИА "Метеоновости" / 12:11 Вторник, 18 июня



погодой.



Вот и минувший день не стал исключением. В Певеке новый абсолютный максимум для 17 июня составляет +21.9, предыдущий +19.9 наблюдался в 1991 году. В Бухте Амбарчик воздух нагревался до +26.3, что выше прежнего на 2.7 градуса и продержавшегося с 1991 года. Населенный пункт Островное и вовсе посетила настоящая жара, 17 июня столбик термометра остановился у отметки +30 градусов, оставив позади 1991 год со значением +29.3. Обновился рекорд максимальной температуры и в Эгвекиноте, +25, предыдущий +21.2 наблюдался более 50 лет тому назад.



В предстоящие два-три дня на Чукотке при переменной облачности местами будут перепадать дожди, днем температура останется высокой 21..26 градусов. А значит, велика вероятность новых рекордных значений температуры. / meteonovosti.ru /



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