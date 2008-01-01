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Холодные ночи покидают Хабаровский край



ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 18 июня



В ночь на 17 июня на Хабаровский край с юга распространился гребень антициклона. При малооблачной погоде произошло интенсивное выхолаживание. В Лермонтовке оно достигло рекордных значений +3.3 градуса, что ниже предыдущего на 1.3 градуса, зафиксированного в 1982 году.



Однако, атмосферный фронт с волнами подошел с запада и в крае ветер окреп до штормового. В среду Хабаровский край окажется под влиянием циклона и его теплого атмосферного фронта, который местами прольет дожди, ливни с грозами. Во второй половине недели с отходом циклона на восток, дожди ослабеют, станут небольшими и будут носить кратковременный характер. Ночью температура повысится до 8..13, на юге Хабаровского края до +15, днем 22..27, на севере около +15, на охотском побережье 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /



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