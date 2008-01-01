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На юг Западной Сибири возвращается тепло



ИА "Метеоновости" / 13:36 Вторник, 18 июня



Еще накануне южные районы Западной Сибири находились под присмотром антициклона. При малооблачной погоде среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 3-4 градуса, но до рекордных значений дело не дошло.



Но уже в середине недели погода начнет меняться и причиной тому теплый атмосферный фронт. От Новосибирска до предгорий Алтая прошумят небольшие и умеренные, в отдельных районах сильные дожди с грозами, град, при грозах ветер усилится в порывах до 18-20 м/с. Днем в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях лишь 14..19, в Алтайском крае до 25 градусов, в Горном Алтае 18..23.



Во второй половине недели дождей станет меньше, да и они пройдут лишь местами, но по-прежнему с грозами и порывистым, 15-16 м/с, ветром. Ожидается повышение температуры днем до 18..25, местами до +29 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на пару-тройку градусов.



/ meteonovosti.ru /



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