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В озерный край пришло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 13:59 Вторник, 18 июня



Порой ласковый, но зачастую серый, промозглый край нескончаемой тайги и неисчислимых озёр. Карелия расположена на северо-западе Европейской России и четверть ее площади занято водой. Карелия ≈ "край озер", здесь насчитывается более 61 000 озёр, 27 000 рек и 29 водохранилищ.



И вот здесь 17 июня в теплом секторе циклона и при юго-западном ветре среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В Сортавале столбик термометра добрался до отметки +26.4, что выше прежнего рекорда на 0.3 градуса почти сорокалетней давности. В столице Карелии - Петрозаводске - абсолютный максимум для этого дня теперь +26.5, что выше предыдущего на градус и продержавшегося с 1980 года.



Сегодня вечером Карелия окажется вблизи атмосферного фронта, который в ночь на среду местами начнет брызгать непродолжительными дождями. Днем фронт охватит своим влиянием большую часть Карелии, дожди ожидаются кратковременного характера,, местами с грозами и ветром в порывах до 15 м/с, днем 20..25 градусов. В четверг характер погоды существенно не изменится. А вот в конце недели температура повысится до 22..27 градусов, прошумят непродолжительные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром в порывах 15-17 м/с.



А это значит, что велика вероятность новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /



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