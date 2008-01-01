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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:57 Среда, 19 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст..



В Москве и области сохранится комфортная погода, метеопараметры будут колебаться в рамках климатических значений. Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе формируют благоприятные внешние условия, которые не являются нагрузочными для организма и чаще всего хорошо переносятся и не вызывают усиления симптомов метеочувствительности.



Причиной недомогания, появления головных болей, головокружения, скачков артериального давления, может стать неустойчивое атмосферное давление, которое после небольшого понижения вновь начнет расти. Наиболее чувствительными являются лица с заболеваниями сосудов и сердца. Особенно следует быть внимательными к своему самочувствию людям с гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, вегето-сосудистой дистонией, мигренью. Желательно не допускать подъема до высоких цифр артериального давления, усиления головных болей или болей в области сердца.



Летний период всегда является более благоприятным для организма, в частности у метеозависимых людей реже развиваются обострения связанные с погодой, поэтому следует посвятить больше времени для отдыха на природе и использовать сами природные факторы - солнце, воду и воздух для улучшения здоровья.



Геомагнитный фон 19 июня спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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