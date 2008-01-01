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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:15 Среда, 19 июня



По данным Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), солнечная активность в период с 8 по 18 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабо возмущенного. 8 июня зарегистрирована кратковременная малая магнитная буря. Вечером 13 июня был зарегистрирован возмущенный период, а 18 июня возможные небольшие геомагнитные возмущения.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 19 - 27 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 19-20 июня. / meteonovosti.ru /



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