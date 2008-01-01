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Циклон не оставляет в покое Приморье



ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 19 июня



Циклонический вихрь, закрутившийся на волне над северо-востоком Китая, двигался в направлении Японского моря. На пути следования этого вихря и оказался Приморский край. Во второй половине дня 18 и в ночь на 19 июня здесь прошли сильные грозовые дожди, сопровождавшиеся резким порывистым ветром.



20 июня влияние циклона и его атмосферных фронтов в Приморье сохранится. Пройдут дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах ливни и грозы. Температура воздуха в ночные часы 8..13 градусов, днем 19..24, на побережье свежее, 13..18. / meteonovosti.ru /



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