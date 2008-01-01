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О погоде на европейских курортах



ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 19 июня



Лето в самом разгаре, очень многие уже в отпусках, а кто-то только готовится к долгожданному отдыху. Важно, чтобы повезло с погодой. Иначе отпуск может оказаться безнадежно испорченным.



На 20 июня по прогнозам синоптиков: комфортная погода в Скандинавии, но здесь местами не обойдется без небольших дождей, днем в Норвегии 14..19 градусов, в Швеции 19..24, в Финляндии 22..27.



Не обойдется без кратковременных дождей и во Франции, днем здесь 21..26 градусов. В Испании и в Португалии тоже возможны небольшие дожди, температура воздуха 20..25 градусов, на юге Испании 26..31.



В Италии жарко, 27..32 градуса, осадков не ожидается. В Германии возможен кратковременный дождь, 22..27. В Австрии жара, 28..33 градуса и без осадков. На Балканском полуострове возможен небольшой дождь, 27..32 градуса. В Греции жарче, 29..34 и также не исключены кратковременные дожди.



Температура воды комфортна для купания. В Эгейском море 23..25 градусов, в Ионическим 22..24, в Адриатическом 24..26, в Тирренском 23..25 градусов. В Лионском заливе прохладно, 18..20 градусов, в Балеарском море 20..22, но самое холодное море - Альборан, где температура воды 16..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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