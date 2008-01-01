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Новости погоды
Жара в Москве усиливается
ИА "Метеоновости" / 13:36 Среда, 19 июня
Жаркая погода вновь пришла в столицу. Температура воздуха повысилась до 25..30 градусов, но в городских условиях при солнечной погоде термометры показывают и +35. К субботе станет еще жарче, 27..32 градуса, не спасут ситуацию даже кратковременные дожди, да и те ожидаются лишь в отдельных районах. Посвежеет в Москве и области лишь к началу новой недели. Термометры покажут 22..27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /
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