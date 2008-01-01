Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
19 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Камчатки снова ненастье

ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 19 июня

  Камчатка вновь оказалась на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. На этот раз виновником ненастной и ветреной погоды стал циклон, круживший над Охотским морем. Атмосферные фронты этого вихря обеспечили дождями и ветром всё побережье. Но больше всего досталось южным районам Камчатки, где 18 июня дул сильный порывистый ветер, а количество осадков за сутки достигло половины месячной нормы.

20 июня циклон начнет заполняться, он уже не так силен, как прежде. Местами пройдут небольшие дожди, ветер на побережье в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Температура воздуха на юге 8..13 градусов, на севере 20..25, при облачности 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+25
Чт.
20 июн.
+28
Пт.
21 июн.
+27
Сб.
22 июн.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Джибути		 -6
Оруро

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Любляна

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100