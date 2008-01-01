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На юге Камчатки снова ненастье



ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 19 июня



Камчатка вновь оказалась на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. На этот раз виновником ненастной и ветреной погоды стал циклон, круживший над Охотским морем. Атмосферные фронты этого вихря обеспечили дождями и ветром всё побережье. Но больше всего досталось южным районам Камчатки, где 18 июня дул сильный порывистый ветер, а количество осадков за сутки достигло половины месячной нормы.



20 июня циклон начнет заполняться, он уже не так силен, как прежде. Местами пройдут небольшие дожди, ветер на побережье в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Температура воздуха на юге 8..13 градусов, на севере 20..25, при облачности 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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