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На юге ЕТР снова рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:16 Среда, 19 июня



Температура воздуха в южных районах европейской территории России превышает привычные показатели на 3-4 градуса. Каждый день здесь фиксируются температурные рекорды. Жаркий воздух проникает в регион с южными потоками. Грозовые дожди, связанные с атмосферными фронтами, лишь ненадолго освежают воздух. 18 июня на Черноморском побережье вновь стояла жара. В очередной раз обновились данные о максимальных значениях температуры. Городами-рекордсменами стали Анапа и Туапсе. В Туапсе воздух прогрелся до 31,3 градуса, оставив позади рекорд 1983 года (31,1 градуса). В Анапе термометры показали 32,4 градуса, что на 0,5 градуса выше рекорда, установленного в 1998 году.



Жаркая погода сохранится в регионе еще несколько дней. Вполне возможно, климатический справочник пополнится новыми рекордами. / meteonovosti.ru /



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