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Новости погоды

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Атмосферные фронты хозяйничают на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:34 Среда, 19 июня

  Обширный антициклон поддерживает на юге Сибири теплую и малооблачную погоду. Но коррективы, причем весьма существенные, вносят атмосферные фронты. Именно из-за атмосферных фронтов в Новосибирской и Томской областях в ночь с 18 на 19 июня прошел сильный грозовой дождь. По данным Гидрометцентра, количество выпавших осадков в Томской области 20-27 мм, в Новосибирской области осадков было меньше.

20 июня влияние антициклона в регионе сохранится, но и атмосферные фронты не останутся в стороне. Местами пройдут небольшие грозовые дожди, в Кемеровской области местами умеренные, местами порывы ветра до 16 м/с, температура воздуха днем 18..23 градуса, по югу 23..28. / meteonovosti.ru /
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