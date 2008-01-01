

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферные фронты хозяйничают на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:34 Среда, 19 июня



Обширный антициклон поддерживает на юге Сибири теплую и малооблачную погоду. Но коррективы, причем весьма существенные, вносят атмосферные фронты. Именно из-за атмосферных фронтов в Новосибирской и Томской областях в ночь с 18 на 19 июня прошел сильный грозовой дождь. По данным Гидрометцентра, количество выпавших осадков в Томской области 20-27 мм, в Новосибирской области осадков было меньше.



20 июня влияние антициклона в регионе сохранится, но и атмосферные фронты не останутся в стороне. Местами пройдут небольшие грозовые дожди, в Кемеровской области местами умеренные, местами порывы ветра до 16 м/с, температура воздуха днем 18..23 градуса, по югу 23..28. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



