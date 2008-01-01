Новости погоды
Грозовые дожди в Центральном районе
ИА "Метеоновости" / 14:42 Среда, 19 июня
Жаркая и солнечная погода сохраняется в большинстве областей Центрального района. Ведь в средней полосе ЕТР установился погожий антициклон. Но, несмотря на влияние антициклона, дождей и гроз избежать не удается, поскольку атмосферные фронты, пересекающие регион, вносят свой вклад. Во второй половине дня 18 июня сильные дожди с грозами отмечались в Ивановской, Липецкой и Тамбовской областях.
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20 июня антициклон над Центральным районом будет усиливаться, сохранится жаркая погода, при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /