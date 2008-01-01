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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:48 Четверг, 20 июня

  Предстоящим днём вблизи центра антициклона жителей Московского региона ожидает сухой и жаркий день. На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 20 июня при малооблачном небосклоне воздух в Московии прогреется до 25..30 градусов. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В такие дни повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плохо переносят такую погоду люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения.

Первое средство от летнего зноя - контрастный душ, который следует принимать утром и вечером, обильное питье - до 1,5-2 литров (если нет противопоказаний), лучше вода без газов, а также травяные и зеленые чаи. Снять головную боль, усталость и раздражение, нормализовать сосудистый тонус, помогут настойка элеутерококка, лимонника, женьшеня: по 30-40 капель до еды, 2-3 раза в день. Еще древние греки заметили, что солнечные лучи и загар полезны для здоровья, и это подтверждается современной медициной. Но у солнца есть и много минусов. Длительное пребывание на солнце может приводить к разрушению клеток кожи, провоцировать рост злокачественных клеток, особенно при наличии пигментных пятен или родинок, развитие солнечных ожогов или фотодерматозов, а при заболеваниях щитовидной железы лучше отказаться от пребывании на солнце. Для практически здоровых людей солнце и солнечные ванны являются профилактическим и закаливающим фактором, благотворно влияющим на психо-эмоциональное состояние, нормализующим нервную систему. Наиболее благоприятным временем для солнечных процедур являются утренние часы - до 12 и после 16 часов.

Геомагнитный фон 20 июня ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
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