

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон хозяйничал на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 11:20 Четверг, 20 июня



На Камчатке погода неустойчивая. То и дело принимаются дожди, усиливается ветер. Не стал исключением минувший день, 19 июня. На юге полуострова погодные условия определял циклон, круживший над Охотским морем, и его атмосферные фронты. Прошли дожди различной интенсивности, усиливался ветер. На юге Камчатки прошли сильные дожди, за неполные сутки выпало количество осадков, сопоставимое с половиной месячной нормы.



21 июня атмосферное давлении на Камчатке начнет расти, но неустойчивость на высотах сохранится. Пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится. Днем 9..14 градусов, при прояснениях до 18..20. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



