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Новости погоды

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Циклон хозяйничал на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 11:20 Четверг, 20 июня

  На Камчатке погода неустойчивая. То и дело принимаются дожди, усиливается ветер. Не стал исключением минувший день, 19 июня. На юге полуострова погодные условия определял циклон, круживший над Охотским морем, и его атмосферные фронты. Прошли дожди различной интенсивности, усиливался ветер. На юге Камчатки прошли сильные дожди, за неполные сутки выпало количество осадков, сопоставимое с половиной месячной нормы.

21 июня атмосферное давлении на Камчатке начнет расти, но неустойчивость на высотах сохранится. Пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится. Днем 9..14 градусов, при прояснениях до 18..20. / meteonovosti.ru /
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