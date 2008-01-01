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Новости погоды
Пик жары в Москве придется на субботу
ИА "Метеоновости" / 11:45 Четверг, 20 июня
В столицу и область вновь вернулась жара. И температура воздуха превышает привычные показатели на 5-6 градусов. Такая погода больше соответствует июлю. А совсем скоро станет еще жарче!
В пятницу, 21 июня, при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 14..19 градусов, а днем 25..30, в условиях города еще жарче.
В субботу, 22 июня, жара усилится до 27..32 градусов, даже ночью будет 16..21. Кратковременные грозовые дожди ожидаются не повсеместно, но они освежат воздух. При грозе будет дуть порывистый ветер, до 10-15 м/с. При ветре будет казаться, что на улице не так жарко.
Ослабление жары до 23..28 градусов ожидается в воскресенье, 23 июня. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Пережидать жару многие люди предпочитают за городом. Желательно, вблизи водоемов. Вода в реках уже достаточно прогрелась, до 19..21 градуса. Поэтому смело можно купаться. / meteonovosti.ru /
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