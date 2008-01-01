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Новости погоды

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В Оренбургской области прошли сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 12:09 Четверг, 20 июня

  В минувший день, 19 июня, большая часть ЕТР и Урал находились в обширном антициклоне. Температура воздуха была высокой, облаков и осадков в большинстве областей не наблюдалось. Но коварные атмосферные фронты всё же внесли небольшие коррективы в погоду. В Оренбургской области прошли сильные грозовые дожди. По данным Гидрометцентра России, в области за неполные 12 часов выпало до 27 мм осадков.

21 июня антициклон сохранит влияние в регионе. Без вмешательства атмосферных фронтов не обойдется. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер в порывах будет усиливаться до 9-14 м/с, температура воздуха ночью 13..18 градусов, местами 6..11, днем жарко, 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /
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