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Новости погоды
На Таймыре ненастно и ветрено
ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 20 июня
Циклонический вихрь с центром над Карским морем оказывает влияние на погоду в северных районах Сибири. Атмосферные фронты этого циклона тянутся от Таймыра до юга Красноярского края. А где фронты, там и непогода. 19 июня на юге Красноярского края атмосферные фронты обнаружили себя сильными грозовыми дождями. Дождливо было и в Туруханском районе. На Таймыре осадков было немного, но ветер в порывах усиливался до штормового.
21 июня погодные условия на Таймыре будут определяться антициклоном, но и циклон, кружащий над Карским морем, окажет влияние на погоду. Ожидаются дожди различной интенсивности, местами порывы ветра 13-18 м/с, температура воздуха в ночные часы +3..+8, днем 8..13 градусов. / meteonovosti.ru /
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