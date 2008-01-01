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На Таймыре ненастно и ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 20 июня



Циклонический вихрь с центром над Карским морем оказывает влияние на погоду в северных районах Сибири. Атмосферные фронты этого циклона тянутся от Таймыра до юга Красноярского края. А где фронты, там и непогода. 19 июня на юге Красноярского края атмосферные фронты обнаружили себя сильными грозовыми дождями. Дождливо было и в Туруханском районе. На Таймыре осадков было немного, но ветер в порывах усиливался до штормового.



21 июня погодные условия на Таймыре будут определяться антициклоном, но и циклон, кружащий над Карским морем, окажет влияние на погоду. Ожидаются дожди различной интенсивности, местами порывы ветра 13-18 м/с, температура воздуха в ночные часы +3..+8, днем 8..13 градусов. / meteonovosti.ru /



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