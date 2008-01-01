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Новости погоды

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Температура воздуха на юге ЕТР бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:05 Четверг, 20 июня

  Очень жаркая погода сохраняется на юге ЕТР. Температура воздуха превышает привычные показатели на 3-4 градуса. Ночью в большинстве районов прохладно, а днем при ясном небе воздух раскаляется до 33 градусов и выше. Который день подряд в регионе обновляются многолетние температурные максимумы. Несколько температурных рекордов подарил нам минувший день, 19 июня. В Краснодаре воздух прогрелся до 35,3 градуса, оставив позади рекорд 1995 года, когда в городе было 34,5 градуса. Жарко было в Ставрополе, 33,5, еще жарче в Анапе, 33,7 градуса. А в Минеральных Водах термометры показали +36,3 градуса. Такой жары здесь не было с 1998 года. Да и тогда выше 35 градусов воздух не раскалялся.

21 июня жара в регионе сохранится, в Ставропольском крае будет очень жарко, до 35..40 градусов. Да и на остальной территории 30..35. Вероятно, климатический справочник предстоит дополнить еще несколько раз. / meteonovosti.ru /
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