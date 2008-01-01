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Новости погоды

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Ливни и грозы в Хабаровском крае

ИА "Метеоновости" / 13:32 Четверг, 20 июня

  В Хабаровском крае, где погоду определяют циклоны и их атмосферные фронты, ненастно и ветрено. Не стал исключением и день 19 июня. Сильные дожди, сопровождавшиеся грозами и порывистым ветром, отмечались в Хабаровском крае. По данным Гидрометцентра России, количество выпавших осадков было сопоставимо с месячной нормой: 48 мм!

21 июня Хабаровский край будет находиться в барической ложбине, вблизи атмосферного фронта. Местами пройдут дожди различной интенсивности, на побережье усилится ветер. Температура воздуха на юге и в центральных районах 21..26, при облачности 14..19, на севере 17..22, при облачности 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /
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