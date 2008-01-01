Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
20 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный округ во власти атмосферных фронтов

ИА "Метеоновости" / 13:42 Четверг, 20 июня

  На юге ЕТР, где атмосферное давление повышенное и очень жарко, редко обходится без грозовых дождей. Ведь атмосферные фронты не сидят без дела и обеспечивают регион небесной влагой. 19 июня сильные дожди с грозами прошли в Волгоградской области и в Краснодарском крае. 21 июня на юге синоптическая ситуация не претерпит существенных изменений: атмосферное давление продолжит расти, но и влияние атмосферных фронтов скажется: местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха 30..35 градусов, местами до 38..40, в горных районах 20..25. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Чт.
20 июн.
+28
Пт.
21 июн.
+27
Сб.
22 июн.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Ираншехр		 -4
Ла-Пас

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100