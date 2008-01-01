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Новости погоды
Южный округ во власти атмосферных фронтов
ИА "Метеоновости" / 13:42 Четверг, 20 июня
На юге ЕТР, где атмосферное давление повышенное и очень жарко, редко обходится без грозовых дождей. Ведь атмосферные фронты не сидят без дела и обеспечивают регион небесной влагой. 19 июня сильные дожди с грозами прошли в Волгоградской области и в Краснодарском крае. 21 июня на юге синоптическая ситуация не претерпит существенных изменений: атмосферное давление продолжит расти, но и влияние атмосферных фронтов скажется: местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха 30..35 градусов, местами до 38..40, в горных районах 20..25. / meteonovosti.ru /
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