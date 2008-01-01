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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:44 Пятница, 21 июня



Предстоящим днём в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст..



В Москве и области сохранится жаркая погода, содержание кислорода в воздухе пониженное. Такая погода крайне неблагоприятна для тех, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также для людей с заболеваниями щитовидной железы, страдающих сахарным диабетом. Всегда следует иметь под рукой средства первой помощи, салфетки, пропитанные нашатырем, валидол и, конечно же, воду, по возможности принимать душ, стараться меньше находиться на солнце. Для прогулок следует выбирать ранние утренние или вечерние часы. / meteonovosti.ru /



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