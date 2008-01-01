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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:50 Пятница, 21 июня
По данным Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), солнечная активность в период с 10 по 20 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабо возмущенного. Вечером 13 июня был зарегистрирован возмущенный период.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 21 - 29 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 21 июня. / meteonovosti.ru /
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