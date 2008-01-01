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Какая погода бывает в Москве в день летнего солнцестояния



ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 21 июня



лета и самый длинный световой день в году, когда солнце достигает максимально высокой позиции.



В Москве на сегодняшний день приходится самая высокая температура дня и всего июня: +34,7 градуса было в 1901 году. Самая низкая температура отмечалась под утро 1910 года, всего +2,7 градуса.



Рекордным дождем отметился этот день в истории московских метеонаблюдений в 2005 году, тогда выпало 29 мм осадков при норме в 75 мм. В ночь на 21 июня 1998 года не прекращалась буря, начавшаяся под вечер предыдущего дня. Ветер в Москве и области усиливался до 26 м/с. Тогда в больницы города обратилось за медицинской помощью 165 человек, 129 из которых были госпитализированы. Сорваны крыши домов, рекламные щиты, повалены деревья, порваны провода.



Сегодня днем сохраняется жаркая погода, термометры в столице показывают +29 градусов. А к середине дня станет еще жарче. Самым жарким днем станет 22 июня, а потом жара пойдет на спад. / meteonovosti.ru /



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