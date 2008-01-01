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Новости погоды

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Какая погода бывает в Москве в день летнего солнцестояния

ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 21 июня

  21 июня 2019 года - день летнего солнцестояния, середина природного лета и самый длинный световой день в году, когда солнце достигает максимально высокой позиции.

В Москве на сегодняшний день приходится самая высокая температура дня и всего июня: +34,7 градуса было в 1901 году. Самая низкая температура отмечалась под утро 1910 года, всего +2,7 градуса.

Рекордным дождем отметился этот день в истории московских метеонаблюдений в 2005 году, тогда выпало 29 мм осадков при норме в 75 мм. В ночь на 21 июня 1998 года не прекращалась буря, начавшаяся под вечер предыдущего дня. Ветер в Москве и области усиливался до 26 м/с. Тогда в больницы города обратилось за медицинской помощью 165 человек, 129 из которых были госпитализированы. Сорваны крыши домов, рекламные щиты, повалены деревья, порваны провода.

Сегодня днем сохраняется жаркая погода, термометры в столице показывают +29 градусов. А к середине дня станет еще жарче. Самым жарким днем станет 22 июня, а потом жара пойдет на спад. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+29
Сб.
22 июн.
+29
Вс.
23 июн.
+25
Пн.
24 июн.
+22
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абу-Симбел		 -6
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