Новости погоды
На Урале сильные дожди и резкий порывистый ветер
ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 21 июня
Погода на Урале неспокойная. Атмосферные вихри быстро сменяют друг друга. Не успел один циклон покинуть территорию, как ему на смену уже спешит другой. А если вдруг циклон сменится антициклоном, то и здесь вездесущие атмосферные фронты внесут коррективы. 20 июня в тыловой части циклона температура понизилась, прошли сильные дожди, гремели грозы, а в Пермском крае ветер усиливался до штормового.
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22 июня атмосферное давление на Урале начнет расти, центр антициклона за сутки преодолеет расстояние от Москвы до Челябинска. Но, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, атмосферные фронты будут напоминать о себе. Местами пройдут небольшие дожди, в Пермском крае до умеренных, порывы ветра 11-16 м/с, температура воздуха днем 22..27, в Курганской и Свердловской областях 19..24. / meteonovosti.ru /