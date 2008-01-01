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Новости погоды

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На Урале сильные дожди и резкий порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 21 июня

  Погода на Урале неспокойная. Атмосферные вихри быстро сменяют друг друга. Не успел один циклон покинуть территорию, как ему на смену уже спешит другой. А если вдруг циклон сменится антициклоном, то и здесь вездесущие атмосферные фронты внесут коррективы. 20 июня в тыловой части циклона температура понизилась, прошли сильные дожди, гремели грозы, а в Пермском крае ветер усиливался до штормового.

22 июня атмосферное давление на Урале начнет расти, центр антициклона за сутки преодолеет расстояние от Москвы до Челябинска. Но, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, атмосферные фронты будут напоминать о себе. Местами пройдут небольшие дожди, в Пермском крае до умеренных, порывы ветра 11-16 м/с, температура воздуха днем 22..27, в Курганской и Свердловской областях 19..24. / meteonovosti.ru /
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