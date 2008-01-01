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На юге ЕТР по-прежнему рекордно жарко



ИА "Метеоновости" / 12:32 Пятница, 21 июня



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на юге ЕТР. С южными потоками сюда проникает горячий тропический воздух. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. И вновь климатический справочник пополнился новыми показателями. 20 июня рекордсменами стали: Краснодар, +35,8 градуса, Анапа, где воздух прогрелся до 34,7 градуса. В Армавире воздух прогрелся до 35,5 градуса. Не так давно, в 2016 году, в этих городах обновлялись многолетние максимумы, сейчас здесь теплее на несколько десятых градуса. В Минеральных водах рекорд держался с 1979 года, но сейчас новый рекорд, 36,3 градуса. В Дербенте 33,3 (предыдущий рекорд, 33,1 градуса, остался в 1987 году). Жаркая погода задержится в регионе еще на несколько дней. Новые рекорды не заставят себя ждать. / meteonovosti.ru /



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