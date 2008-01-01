Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
21 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферные фронты терзают Приморье

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 21 июня

  Приморский край оказался во власти атмосферных фронтов. И они здесь развернулись в полную силу. Уже который день в регионе осадки и порывистый ветер. Сильные грозовые дожди прошли 20 июня на холодном фронте в южных и центральных районах Приморского края. Количество выпавших за неполные сутки осадков приблизилось к половине месячной нормы.

22 июня влияние на погоду в Приморском крае будет оказывать циклон с центром над островом Хонсю. На улучшение погоды рассчитывать не приходится. Пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах ливни и грозы, температура воздуха 19..24 градуса, на восточном побережье 13..18. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+29
Сб.
22 июн.
+29
Вс.
23 июн.
+25
Пн.
24 июн.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абу-Симбел		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Джельфа
комфортное место: Джолит

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100