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Атмосферные фронты терзают Приморье



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 21 июня



Приморский край оказался во власти атмосферных фронтов. И они здесь развернулись в полную силу. Уже который день в регионе осадки и порывистый ветер. Сильные грозовые дожди прошли 20 июня на холодном фронте в южных и центральных районах Приморского края. Количество выпавших за неполные сутки осадков приблизилось к половине месячной нормы.



22 июня влияние на погоду в Приморском крае будет оказывать циклон с центром над островом Хонсю. На улучшение погоды рассчитывать не приходится. Пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах ливни и грозы, температура воздуха 19..24 градуса, на восточном побережье 13..18. / meteonovosti.ru /



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