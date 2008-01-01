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Новости погоды

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Иркутскую область опять заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 13:38 Пятница, 21 июня

  После небольшого перерыва, очередной циклон атакует Иркутскую область. По данным Гидрометцентра России, в четверг и в ночь на пятницу отмечались сильные дожди количеством до 19 мм.

В последний рабочий день на этой неделе, к Иркутской области подойдет очередной волновой циклон, который местами и отметится дождями разной интенсивности и продолжительности, в горах Восточного Саяна, в южном Прибайкалье, на также в селеопасных районах северо-востока они местами ожидаются очень сильные, прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах 11-16 м/с. В субботу зона сильных дождей переместится на южные, западные и центральный районы области, грозы и усиление ветра в порывах до 16 м/с. И только в воскресенье, когда восстановится господство антициклона, дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами.

Тем не менее, на севере иркутской области, где дождей почти нет сохранится высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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