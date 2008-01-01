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На северо-западе рекордная жара сменится прохладой



ИА "Метеоновости" / 13:58 Пятница, 21 июня



Накануне гребень антициклона, чей центр располагался над юго-западом Центрального района, дотянулся до Северо-Запада Европейской России. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов. В результате в некоторых населенных пунктах обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В Пскове 20 июня воздух разогрелся до +30.4 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, предыдущий +29.7 был зафиксирован в 2006 году. Рекордно жарким выдался минувший четверг и в Смоленске. После полудня столбик термометра поднялся до отметки +29, что выше прежнего всего-навсего на 0.2 градуса и продержавшегося 63 года. Сухая и жаркая погода способствуют в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях высокой, местами чрезвычайной степени пожарной опасности.



Но уже сегодня, в последний рабочий день на этой неделе, подойдет атмосферный фронт, а вместе с ним и зона ливневых грозовых дождей и ветром в порывах до 18 м/с, которые немного освежат воздух.



В выходные дни местами будут перепадать дожди кратковременного характера, и к началу будущей недели от жары не останется и следа, днем ожидается около +20 градусов. / meteonovosti.ru /



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