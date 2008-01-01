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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:06 Суббота, 22 июня



Предстоящим днём погоду в Московском регионе будет определять малоградиентное барическое поле. По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 22 июня, при переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве прогреется до 30..32, по области 27..32 градусов, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся кое-где грозами. Ветер юго-западный 5-10, при грозе 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст..



Содержание кислорода в воздухе ожидается ниже нормы. Душная и жаркая погода неблагоприятна прежде всего для тех, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также для людей с заболеваниями сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой. У них уличный зной может спровоцировать развитие обезвоживания или появление отеков. Даже у здоровых людей могут наблюдаться недомогания, слабость, сонливость, головные боли, головокружение.



Всегда следует иметь под рукой средства первой помощи, салфетки, пропитанные нашатырем, валидол и, конечно же, воду, по возможности принимать душ, стараться меньше находиться на солнце. Для прогулок следует выбирать ранние утренние или вечерние часы.



Геомагнитный фон 22 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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