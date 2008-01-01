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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 22 июня



Погода, установившаяся в столичном регионе, соответствует июлю, нежели июню. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 8-9 градусов. Вот и субботний день обещает быть очень жарким, в столице воздух разогреется до 30..33 градусов. А это значит, велика вероятность установления нового абсолютного максимума для 22 июня, который держится с далекого революционного 1917 года и составляет +31.8 градуса. Также в прошлом веке наблюдалась и самая низкая температура. 22 июня 1910 года в ранние утренние часы воздух остывал до +1.8 градуса, и с тех в этот день холоднее не было ни разу.



В 1959 году в этот день на Москву обрушился сильный дождь, выпало чуть более трети месячной нормы осадков, 25,3 мм при норме 75 мм. / meteonovosti.ru /



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