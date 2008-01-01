Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
22 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 10:32 Суббота, 22 июня

  В 10 часов утра в Москве облачность была переменная, осадков не отмечалось, при высокой температуре для утра создавались условия духоты. В Северном административном округе было 27..28 градусов, в Северо-Восточном административном округе 25..29 градусов, в Восточном административном округе 27..28 градусов, в Юго-Восточном и Южном административных округах 26..28 градусов, в Юго-Западном, Западном и Северо-Западном административных округах 26..27 градусов, в Центральном административном округе 26..28 градусов, в Зеленограде 25..26 градусов, в районе Новой Москвы 25..28 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 27,5 градуса, атмосферное давление 748,3 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+25
Сб.
22 июн.
+29
Вс.
23 июн.
+25
Пн.
24 июн.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Месджеде-Солеймани		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сент-Джонс
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100