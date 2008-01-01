

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:32 Суббота, 22 июня



В 10 часов утра в Москве облачность была переменная, осадков не отмечалось, при высокой температуре для утра создавались условия духоты. В Северном административном округе было 27..28 градусов, в Северо-Восточном административном округе 25..29 градусов, в Восточном административном округе 27..28 градусов, в Юго-Восточном и Южном административных округах 26..28 градусов, в Юго-Западном, Западном и Северо-Западном административных округах 26..27 градусов, в Центральном административном округе 26..28 градусов, в Зеленограде 25..26 градусов, в районе Новой Москвы 25..28 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 27,5 градуса, атмосферное давление 748,3 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



