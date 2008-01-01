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Зона сильных дождей в Приморском крае достигла побережья



ИА "Метеоновости" / 11:04 Суббота, 22 июня



Циклон прошелся по Приморью с сильными дождями. В субботу самые сильные дожди прошли на побережье. В районе Малая Кема выпало 62 мм, в поселке городского типа Терней 50 мм, в Сосуново 44 мм. По прогнозу синоптиков, именно 22 июня по местному времени в Тернейском районе ожидались сильные и очень сильные дожди. Атмосферные фронты еще будут бороздить Приморский край. В начале следующей недели местами в крае может быть дождь, в отдельных районах с грозой, потеплеет в центральных районах до 22..27 градусов. На побережье прохладнее, не выше +20 градусов. Распогодится окончательно только к середине недели. А температура уже во вторник, 24 июня повысится до 25..30 градусов. Сильные дожди, которые прошли в конце недели в Приморском крае повысили уровень воды в местных реках. По данным Примгидромета на 21 июня, "наиболее значительный подъем уровня воды на 0,2-0,7 м за сутки наблюдался на реках центральных и западных районов края. Однако реки не вышли из берегов. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Уровни ниже отметок выхода воды на пойму в верхнем течении рек на 0,7-1,1 м, в среднем и нижнем течении рек - ниже на 1,2-2,0 м.



Водность большинства рек края близка к средним многолетним значениям для этого периода времени, на отдельных участках рек центральных и южных районов края водность ниже нормы до 40%.



В ближайшие трое суток на реках края продолжится подъем воды дождевого паводка на 0,5-1,5 м. На отдельных реках Тернейского, Ханкайского, Пограничного, Чугуевского районов с подтопление пойменных участков рек, без значительных разливов и затоплений. Опасных гидрологических явлений не ожидается". / meteonovosti.ru /



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